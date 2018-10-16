Факты, приводящие в изумление даже знатоков

Небольшая подборка фактов о прошлом и настоящем нашего мира поднимет вам настроение.

1. Ацтекская женщина во время родов приравнивалась к мужчине, принимающем участие в битве. Если она умирала при рождении ребёнка, то становилась подругой Солнца и попадала на один из самых высоких уровней неба, как и мужчина, погибший в ходе битвы.

2. В соке грейпфрута содержатся блокирующие ферменты вещества. Из-за этого способность ферментов перерабатывать лекарства снижается. В результате концентрация медикамента в крови будет выше, чем расчётная. Так что если запивать таблетки грейпфрутовым соком, то повысится вероятность проявления побочных эффектов.

3. Сила укуса солоноводного крокодила — 3 700 фунтов на квадратный дюйм.

4. В 1937 году американский химик Рой Планкетт пытался получить новый вид фреона, охлаждающего газа для кондиционеров и холодильников. Вместо этого он получил тефлон, который сегодня применяется для нанесения антипригарного покрытия.

5. Камни могут образоваться не только в почках или мочевом пузыре, но и в миндалинах. Застрявшие в них бактерии, отмершие клетки, слизь могут со временем твердеть и образовывать отложения. Как правило, камни в миндалинах образуются у людей, страдающих частыми воспалениями миндалин и тонзиллитом.