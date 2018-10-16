Супруги из США создали «пиво» для собак

Идея приготовить напиток, напоминающий пиво, пришла в голову семейной паре из Техаса (США), когда у их любимого питомца, ротвейлера Рокки появились проблемы с пищеварением.

Стив и Меган Лонг долго искали решение проблемы, но никакие препараты собаке не помогали. Тогда супруги решили сами попробовать сделать напиток, который сможет помочь их любимцу.

Ингредиенты миссис и мистер Лонг использовали исключительно натуральные: в состав их целебного напитка входят овощи, мясо и специи, главной из которых является куркума — приправа, которая улучшает пищеварение. Алкоголя, надо заметить, в рецепте нет. А пивом они его назвали по той причине, что процесс приготовления напитка очень схож с пивоварением.

Необычное «пиво» пришлось по вкусу не только домашнему любимцу семьи Лонг. Знакомые пары (вернее, их питомцы) тоже по достоинству оценили напиток. Тогда Стив и Меган решили наладить производство собачьего «пива», которое получило название «Good Boy Dog Beer». Продают они его в собственном баре и еще в двадцати заведениях Хьюстона.