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Женщина продавала шкафы и случайно показала грудь
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Женщина продавала шкафы и случайно показала грудь 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Пользователи Сети посмеялись над женщиной по имени Джули, которая случайно показала свою грудь на фотографии с товаром для продажи в интернете. Историей поделилась ее дочь в Софи на своей странице в Twitter.
Джули хотела продать несколько шкафов. Она сделала их снимки и опубликовала на сайте для размещения объявлений. Спустя некоторое время женщина получила сообщение от потенциального покупателя. Незнакомец написал, что неожиданно увидел на фотографии грудь продавца в зеркале, которое висело на стене между шкафов.
Как оказалось, Джули была без одежды, когда фотографировала товары на продажу. Однако она не заметила свое отражение в зеркале, поэтому выложила снимки в интернете. Женщина поблагодарила незнакомца и вскоре удалила снимок.
Пост ее дочери Софи быстро набрал вирусную популярность: фотография получила 30 тысяч ретвитов и более 90 тысяч лайков. Комментаторы отметили, что неловкая ситуация их сильно рассмешила.
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