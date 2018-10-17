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Мужчина подсмотрел счастливые числа и выиграл
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Мужчина подсмотрел счастливые числа и выиграл 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель американского штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей), сделав ставку на комбинацию выигрышных чисел из другой лотереи. Об этом сообщает UPI.
59-летний Эдгардо Антидо (Edgardo Antido) рассказал, как во время просмотра филиппинского телеканала решил записать комбинацию, ставшую выигрышной в лотерее Ultralotto. Эти же числа он использовал, чтобы попытать удачу в лотерее штата Мэриленд.
Набор 3-12-16-36-38 внезапно принес мужчине 50 тысяч долларов. «Я был в шоке, не могу уснуть», — признался победитель.
Он планирует потратить часть вырученных денег на отдых, а оставшиеся положить на банковский счет.
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