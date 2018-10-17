Мифы, в которые мы верили напрасно

Некоторые истины не нуждаются в подтверждении, мы просто верим в них и не нуждаемся в обоснованиях. Между тем, кое-какие постулаты ложны, хотя все убеждены в обратном.

1. Кролики любят морковку. На самом деле живущие в дикой природе грызуны предпочитают траву.

2. Если дождевого червяка разрубить пополам, то обе половинки останутся живыми. В реальности червь умрёт. Но вот если изловчиться и разрезать его под пояском, то удалённая часть тела действительно будет регенерирована.

3. Люди во сне съедают 8 пауков в год. Это утверждала автор статьи, опубликованной в девяностые годы. Вероятнее всего, статья была выдумкой или розыгрышем. К тому же все знают, что пауки предпочитают затаиться и ждать добычу, а не ползать по окрестностям, ища жертву.

4. Великая Китайская стена видна из космоса. Это неправда. С околоземной орбиты стена видна как очень тонкая линия и разглядеть её очень непросто.

5. В Средневековье все были уверены, что Земля плоская. Это тоже не вполне отвечает действительности. Ещё со времён Древней Греции моряки, учёные, изобретатели знали, что планета имеет форму шара.