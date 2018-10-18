Факты, будоражащие воображение

Знали ли вы, что марсоходы НАСА Spirit и Opportunity содержали в себе частицы самолётов, влетевших 11 сентября 2001 года в башни Всемирного торгового центра ? Металлические детали расправили и сделали из них заслонки, которые защищали механизмы бурения. А вот ещё несколько волнующих воображение фактов.

1. Масаи, кенийское племя, после теракта 11 сентября подарили США 14 коров в знак сострадания. В племени корова считается священным животным и ценится выше всего.

2. Индийский хирург в 2015 году извлёк из пациента примерно 12 000 желчных камней.

3. В 1958 году в Венесуэле машину президента США Ричарда Никсона атаковала агрессивная толпа. Так жители страны выразили отношение к политическому курсу США.

4. Крошечная морковь «Бейби» — это всего лишь обычная морковь, почищенная и нарезанная на маленькие кусочки.

5. Могила популярного писателя 19 века Оскара Уайльда в Париже покрыта тысячами следов губной помады, которые оставляют его многочисленные поклонницы.

6. Примерно в 4 000 км от Новой Зеландии в Тихом океане находится кладбище космических кораблей. Место было выбрано потому, что находится вдали от судоходных путей, поэтому падение ракет и спутников никому не угрожает.