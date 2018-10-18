Новая загадка: в Сети ищут книгу среди гаджетов

Новая головоломка: в Сети ищут книгу среди гаджетов

Вряд ли кто-то будет отрицать, что нас всех захватили новые технологии. Один из главных бытовых страхов современного человека — забыть дома смартфон. Ведь в нем, по сути, вся жизнь: соцсети, важные телефоны, мессенджеры.

Лондонская компания «Edu Prints Plus» решила напомнить, что кроме гаджетов в мире существует еще множество интересных вещей. И сделали это весьма оригинально.

Специалисты, известные созданием различных головоломок, предложили пользователям решить новую загадку. Они спрятали одну книгу среди множества гаджетов.

eduprintsplus.com

Головоломка быстро набирает популярность в Сети. Пользователи соревнуются, кому быстрее удастся отыскать фолиант среди магнитофонов, телефонов, фотоаппаратов и компьютеров.

Создатели загадки уверяют, что справиться с заданием можно не менее, чем за 20 секунд, но один из пользователей, оставивших комментарии, похвастался, что ему удалось отыскать книгу всего за 5 секунд. А сколько времени потребуется вам?