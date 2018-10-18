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Новая загадка: в Сети ищут книгу среди гаджетов
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Новая головоломка: в Сети ищут книгу среди гаджетов 

Рамблер 7 часов назад
Фото: eduprintsplus.com
Вряд ли кто-то будет отрицать, что нас всех захватили новые технологии. Один из главных бытовых страхов современного человека — забыть дома смартфон. Ведь в нем, по сути, вся жизнь: соцсети, важные телефоны, мессенджеры.
Лондонская компания «Edu Prints Plus» решила напомнить, что кроме гаджетов в мире существует еще множество интересных вещей. И сделали это весьма оригинально.
Специалисты, известные созданием различных головоломок, предложили пользователям решить новую загадку. Они спрятали одну книгу среди множества гаджетов.
eduprintsplus.com
Головоломка быстро набирает популярность в Сети. Пользователи соревнуются, кому быстрее удастся отыскать фолиант среди магнитофонов, телефонов, фотоаппаратов и компьютеров.
Создатели загадки уверяют, что справиться с заданием можно не менее, чем за 20 секунд, но один из пользователей, оставивших комментарии, похвастался, что ему удалось отыскать книгу всего за 5 секунд. А сколько времени потребуется вам?
Ответ вы сможете найти здесь.
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