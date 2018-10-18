Китайцы создают искусственную Луну

Китайские ученые заявили, что собираются воплотить в жизнь грандиозный проект — создать искусственную Луну. Специалисты Поднебесной утверждают подготовили все условия для того, чтобы уже через пару лет над Землей появилось первое в мире рукотворное небесное тело.

Искусственную Луну китайцы планируют использовать как большой «фонарь», который мог бы освещать улицы страны. В таком случае отпадет необходимость в освещении улиц и снизятся затраты страны на электроэнергию.

Искусственная Луна будет представлять собой спутник, способный отражать солнечный свет. Его яркость, по задумкам китайских ученых, должна превышать яркость настоящей Луны почти в 10 раз. И в отличие от своей естественной «тезки», которая имеет постоянные размеры, диаметр рукотворной Луны можно будет регулировать.

Специалисты утверждают, что для людей и животных искусственный спутник не будет представлять никакой опасности, а также не доставит никаких неудобств. Яркость света искусственной Луны будет сопоставима с сумерками.

Амбициозные китайские ученые не отрицают, что воплощение их замысла в жизнь будет весьма трудоемким. Основными трудностями специалисты называют сложный монтаж зеркал и вывод рукотворной Луны за пределы Земли. А еще проект обещает стать очень затратным. Но китайцы твердо намерены осуществить свою задумку.