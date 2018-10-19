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Люди и места, которые удивляют
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Люди и места, которые удивляют 

Рамблер 2 часа назад
Как вы думаете, чего бояться люди, страдающие метрофобией? Нет, они не опасаются заходить в подземку, как может показаться из названия недуга. Удивительно, но метрофобия — это страх прочитать, увидеть, услышать или написать стихотворение. И это не единственный странный факт об окружающем мире.
1. Площадь «Диснейленда» примерно 111 квадратных километров. Примерно такую же площадь имеет город Сан-Франциско.
2. С 1 апреля 2017 года в Японии можно законно расплачиваться биткоинами. При этом валютой биткоин не является.
3. Знаменитый мафиози Аль Капоне в 14 лет ударил школьную учительницу, за что был отчислен из школы. Больше никогда к учёбе он не возвращался.
4. 17 июня 1998 года британец Джон Эван в течение 10 секунд удерживал на голове пирамиду из 18 пустых кегов из-под пива. Это достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса.
5. Согласно исследованию к концу 2016 года в США насчитывалось более 10 миллионов миллионеров. По сравнению с концом 2015 года число миллионеров выросло на 400 000 человек.
6. 70 процентов всех железнодорожных поездок в Великобритании начинаются или заканчиваются в столице страны.
Ещё больше занятной информации о местах и людях смотрите в видео.
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