Люди и места, которые удивляют

Как вы думаете, чего бояться люди, страдающие метрофобией? Нет, они не опасаются заходить в подземку, как может показаться из названия недуга. Удивительно, но метрофобия — это страх прочитать, увидеть, услышать или написать стихотворение. И это не единственный странный факт об окружающем мире.

1. Площадь «Диснейленда» примерно 111 квадратных километров. Примерно такую же площадь имеет город Сан-Франциско.

2. С 1 апреля 2017 года в Японии можно законно расплачиваться биткоинами. При этом валютой биткоин не является.

3. Знаменитый мафиози Аль Капоне в 14 лет ударил школьную учительницу, за что был отчислен из школы. Больше никогда к учёбе он не возвращался.

4. 17 июня 1998 года британец Джон Эван в течение 10 секунд удерживал на голове пирамиду из 18 пустых кегов из-под пива. Это достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

5. Согласно исследованию к концу 2016 года в США насчитывалось более 10 миллионов миллионеров. По сравнению с концом 2015 года число миллионеров выросло на 400 000 человек.

6. 70 процентов всех железнодорожных поездок в Великобритании начинаются или заканчиваются в столице страны.

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