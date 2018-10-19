После пересадки сердца женщина полюбила пиво

Шэрон Уильямс стало плохо с сердцем внезапно. Оно остановилось и женщина могла умереть, если бы рядом не оказалась ее дочь, которая вызвала врачей, а те сумели реанимировать британку.

Чуть позже доктора поставили неутешительный диагноз — гигантоклеточный миокрадит. Британке сделали две операции, но состояние женщины не улучшилось. Врачи констатировали, что если в ближайшее время не произвести пересадку сердца, то Шэрон не проживет дольше месяца.

Уильямс повезло: подходящий донорский орган нашли через четыре дня и провели успешную операцию. Но после этого с женщиной стали происходить странные вещи.

Шэрон признается, что после пересадки сердца чувствовала себя будто другим человеком. Британка говорит, что после операции ей внезапно ужасно сильно захотелось выпить пива. При этом и женщина, и все ее родные утверждают, что ранее Уильямс пиво даже на дух не переносила. А еще Шэрон с удивлением обнаружила, что ее начал буквально преследовать запах, «похожий на запах мокрых шерстяных носков».

Тогда британка решила узнать, кто оказался ее донором. Согласно информации, которую смогли предоставить врачи, бывшим владельцем сердца оказался мужчина, солдат 38 лет, погибший в Ираке. Шэрон уверена, что именно его привычки и ощущения «перешли» к ней вместе с сердцем.

Тяга к пиву и запах шерстяных носков преследовали Шэрон около года. Сейчас они ее уже не беспокоят. Женщина уверена, что это потому, что сердце привыкло к новому телу.