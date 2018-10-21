Оптическая иллюзия заворожила пользователей Сети

В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, распространившуюся по социальным сетям.

Ключ — в самой картинке. Посмотрите на перевернутые вверх дном тарелки, изображенные на снимке, беспристрастным взглядом. Затем отведите взгляд от экрана и вновь вернитесь к нему, пристально наблюдая за любой из тарелок на фотографии. Теперь вы увидите, что она, в отличие от других, не перевернута. Затем плавно проведите глазами по другим изображенным тарелкам и вы увидите, что каждая из них будто бы перевернулась другой стороной.

Минус этой оптической иллюзии в том, что после того, как вы разглядели тарелки в "нормальном" положении, перевернутыми вверх дном их увидеть будет уже очень тяжело.