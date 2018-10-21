Ещё
Оптическая иллюзия заворожила пользователей Сети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оптическая иллюзия заворожила пользователей Сети 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Открытые источники
В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, распространившуюся по социальным сетям.
Ключ — в самой картинке. Посмотрите на перевернутые вверх дном тарелки, изображенные на снимке, беспристрастным взглядом. Затем отведите взгляд от экрана и вновь вернитесь к нему, пристально наблюдая за любой из тарелок на фотографии. Теперь вы увидите, что она, в отличие от других, не перевернута. Затем плавно проведите глазами по другим изображенным тарелкам и вы увидите, что каждая из них будто бы перевернулась другой стороной.
Минус этой оптической иллюзии в том, что после того, как вы разглядели тарелки в "нормальном" положении, перевернутыми вверх дном их увидеть будет уже очень тяжело.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Он был вором и получил награду от Брежнева48
Тайна исчезновения мальчика из Сомосьерры12
Тест: как много вы знаете о России
Самый необычный побег из СССР217
Что произошло с женой Ливанова8
Видео
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
06:31
Вопросы, на которые вы давно ищете ответы
Безумный мир
05:01
Самые невероятные мосты в мире
Места
04:19
Что предсказала Ванга Леониду Брежневу
Люди
03:31
Безделушки с барахолок, обогатившие владельцев
Вещи
02:40
Люди и места, которые удивляют
Безумный мир Вещи
04:22
Исполинские волны, которые могут покалечить
Места
05:29
Гигантские империи, ставшие маленькими странами
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение