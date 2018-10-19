Вопросы, на которые вы давно ищете ответы

В школе нам рассказывали, что клетки организма постоянно обновляются. Но если это так, то почему даже спустя десятки лет не исчезают шрамы и татуировки? Дело в том, что эпидермис, внешний слой кожи, действительно обновляется часто, на шрамы и тату располагаются в дерме, более глубоком слое, а он обновляется куда менее активно. Тем не менее, нельзя не заметить, что с течением времени шрамы становятся менее выраженными, а татуировки расплываются и теряют яркость.

А на задавались ли вы вопросом, почему животные пьют из рек и луж и не болеют, а человек при употреблении некачественной воды моментально подхватывает инфекцию? Оказывается, наша иммунная система не настолько сильна, чтобы справиться со всеми бактериями, которые обитают в грязной воде. К тому же утверждение, что все животные здоровы, — спорно. В кишечнике животных и птиц полно паразитов, и, как правило, они попадают туда через воду.

Действительно ли здорово быть космонавтом? Помогает ли плач в решении психологических проблем? Почему мы обожаем вредную еду и недолюбливаем полезную? И, наконец, ходят ли в туалет малыши в материнской утробе? Ответы на эти и другие вопросы ищите в видео.