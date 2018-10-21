Кто назвал Землю и зачем рыбам горох

Если вас клонит в сон от одного выражения "интересные факты", мы готовы исправить эту ситуацию. Вот несколько примеров, которые если не поразят вас, то точно дадут повод для обсуждения.

До сих пор неизвестно, кто назвал Землей нашу планету.

Сегодня в одном смартфоне больше вычислительной мощи, чем во всем НАСА в 1969 году.

В 2018 году волонтеры в Индии посадили 66 миллионов деревьев за один день.

Если собрать все произведенные когда-либо знаменитые пружинки Slinky, то ими можно обернуть Землю 150 раз.

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