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Кто назвал Землю и зачем рыбам горох
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Кто назвал Землю и зачем рыбам горох 

Рамблер 5 часов назад
Фото: giphy.com
Если вас клонит в сон от одного выражения "интересные факты", мы готовы исправить эту ситуацию. Вот несколько примеров, которые если не поразят вас, то точно дадут повод для обсуждения.
  • До сих пор неизвестно, кто назвал Землей нашу планету.
  • Сегодня в одном смартфоне больше вычислительной мощи, чем во всем НАСА в 1969 году.
  • В 2018 году волонтеры в Индии посадили 66 миллионов деревьев за один день.
  • Если собрать все произведенные когда-либо знаменитые пружинки Slinky, то ими можно обернуть Землю 150 раз.
giphy.com
  • Герои сериала "Друзья" выпили за 10 сезонов 1154 чашки кофе.
  • Лошади способны на три мимических выражения больше, чем шимпанзе.
  • На съемках фильма "Челюсти" одной из акул дали имя Брюс в честь адвоката Стивена Спилберга.
  • Дональд Трамп — первый за 168 лет президент США, который не держит никаких домашних животных в Белом доме.
  • Горох можно использовать для лечения запоров у рыб. (Что? Да!)
  • У английского глагола run существует 645 значений.
  • В 2017 году японская железнодорожная компания извинилась перед жителями города за то, что их поезд отправился на 20 секунд раньше.
  • Теннисные мячи стали желтыми с подачи Дэвида Аттенборо, который работал контролером британского телевизионного канала BBC Two. Мячи желтого цвета были лучше видны на экранах цветных телевизоров.
  • Ленивцы могут задерживать дыхание на 40 минут.
  • Дятлы долбят деревья со скоростью 24 километра в час, совершая в день около 12000 ударов.
  • Комары ответственны за половину смертей в истории человечества.
  • Размах крыльев Боинга 747 больше, чем расстояние, которые преодолели братья Райт во время первого полета.
  • После задувания свечей, количество бактерий на поверхности торта увеличивается на 1,400%.
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