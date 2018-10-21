Кто назвал Землю и зачем рыбам горох 

Если вас клонит в сон от одного выражения "интересные факты", мы готовы исправить эту ситуацию. Вот несколько примеров, которые если не поразят вас, то точно дадут повод для обсуждения.
- До сих пор неизвестно, кто назвал Землей нашу планету.
- Сегодня в одном смартфоне больше вычислительной мощи, чем во всем НАСА в 1969 году.
- В 2018 году волонтеры в Индии посадили 66 миллионов деревьев за один день.
- Если собрать все произведенные когда-либо знаменитые пружинки Slinky, то ими можно обернуть Землю 150 раз.
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- Герои сериала "Друзья" выпили за 10 сезонов 1154 чашки кофе.
- Лошади способны на три мимических выражения больше, чем шимпанзе.
- На съемках фильма "Челюсти" одной из акул дали имя Брюс в честь адвоката Стивена Спилберга.
- Дональд Трамп — первый за 168 лет президент США, который не держит никаких домашних животных в Белом доме.
- Горох можно использовать для лечения запоров у рыб. (Что? Да!)
- У английского глагола run существует 645 значений.
- В 2017 году японская железнодорожная компания извинилась перед жителями города за то, что их поезд отправился на 20 секунд раньше.
- Теннисные мячи стали желтыми с подачи Дэвида Аттенборо, который работал контролером британского телевизионного канала BBC Two. Мячи желтого цвета были лучше видны на экранах цветных телевизоров.
- Ленивцы могут задерживать дыхание на 40 минут.
- Дятлы долбят деревья со скоростью 24 километра в час, совершая в день около 12000 ударов.
- Комары ответственны за половину смертей в истории человечества.
- Размах крыльев Боинга 747 больше, чем расстояние, которые преодолели братья Райт во время первого полета.
- После задувания свечей, количество бактерий на поверхности торта увеличивается на 1,400%.