Из-за кита в Англии отменили праздник

В английском городке Грейвзенд на берегу Темзы ежегодно проводят праздник костров, которые иначе еще называют Ночью костров или Ночью Гая Фокса. Однако в этом году празднования оказались под угрозой срыва, так как обычно подразумевающийся в это время фейерверк пришлось отменить. Причиной тому стал кит, которому дали имя Бенни, — в данный момент он обитает в Темзе и специалисты пришли к выводу, что салюты существенно осложнят его и так временное проживание в реке. Кит перебрался к берегу английского городка из далекой Арктики и власти уверены, что обязаны оградить "гостя" от лишних беспокойств и стрессов.

Организаторы праздника искренне надеятся на понимание жителей, которые уже успели выразить свое недовольство по поводу отмены праздничного фейерверка.