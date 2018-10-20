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Из-за кита в Англии отменили праздник
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Из-за кита в Англии отменили праздник 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В английском городке Грейвзенд на берегу Темзы ежегодно проводят праздник костров, которые иначе еще называют Ночью костров или Ночью Гая Фокса. Однако в этом году празднования оказались под угрозой срыва, так как обычно подразумевающийся в это время фейерверк пришлось отменить. Причиной тому стал кит, которому дали имя Бенни, — в данный момент он обитает в Темзе и специалисты пришли к выводу, что салюты существенно осложнят его и так временное проживание в реке. Кит перебрался к берегу английского городка из далекой Арктики и власти уверены, что обязаны оградить "гостя" от лишних беспокойств и стрессов.
Организаторы праздника искренне надеятся на понимание жителей, которые уже успели выразить свое недовольство по поводу отмены праздничного фейерверка.
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