Отец Эмми Уайнхаус анонсировал тур погибшей певицы

Отец известной певицы Эмми Уайнхаус анонсировал новый проект, который подразумевает тур певицы с живым ансамблем. Вся изюминка данного сообщения состоит в том, что Эмми умерла в 2011 году.

Новые технологии позволяют "воскресить" человека методом создания голограммы с его изображением. Таким образом, Митч — отец популярной звезды — решил воссоединить Эмми и ее поклонников, которых действительно по всему миру очень много.

Митч планирует воплотить в жизнь свой план и устроить концертный тур, где на сцене появится голограмма его дочери — изображение синхронизируют с записанным ею при жизни вокалом, который сопроводит живой ансамбль.

Благодаря этому туру отец Уайнхаус так же надеется собрать определенные денежные средства для фонда помощи женщинам, страдающим от алкогольной или наркотической зависимостей, основанного самой Эмми.