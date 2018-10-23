Может ли Луна покинуть Землю

Каждую ночь мы видим Луну. А может ли случиться, что Земля лишится своего верного ночного спутника? Может ли Луна оторваться от Земли? И что в таком случае произойдёт с нами? Кстати, уже сейчас астрономы отмечают, что Луна потихоньку отдаляется от Земли. Конечно, изменение расстояния ничтожно — всего 4 сантиметра в год. А что же может вызвать расставание Луны и Земли?

Одна из возможных причин — удар космического тела. Несущиеся в космическом пространстве астероиды угрожают не только нашей планете. При определённых условия гигантский астероид может столкнуть наш спутник с орбиты. В таком случае нас будет ждать настоящий конец света: моря и океаны затопят материки, атмосфера разрушится и губительное солнечное излучение убьёт всё живое.

Но помимо этой вполне жизнеспособной гипотезы исчезновения Луны существуют и другие, поистине фантастические. Так, некоторые любители мистики и сторонники конспирологии уверены, что Луна — это исполинский космический корабль. В какой-то момент он просто уйдёт в глубины космоса, так что Спутник мы больше не увидим. Столь же фантастически выглядит и другое предположение: Луну поместили рядом с Землей инопланетные цивилизации, чтобы провести эксперимент по зарождению и развитию жизни. Как только эксперимент подойдёт к финалу, они уберут Луну.

Но есть и другие совершенно невероятные, но любопытные теории, о которых рассказывает видео.