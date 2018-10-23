Неудачная аббревиатура имени дочери поразила британку

Выбрать для ребенка имя, которое понравилось бы и родителям, и всей многочисленной родне, и при этом в будущем не испортило бы жизнь самому носителю — нелегкая задача. Однако некоторые родители рассматривают проблему еще глубже.

Британская пара долго искала имя для дочери и в итоге решила остановиться на двойном варианте — под стать фамилии малышки. Но бдительная мама внезапно обнаружила, что инициалы имени и фамилии крошки складываются в слово "liar", то есть "лжец" и не на шутку расстроилась. А потом обратилась за советом к другим мамам на форуме в Сети. Вопрос неожиданно вызвал горячую дискуссию.

Одни настаивали, что неудачные инициалы могут испортить судьбу девочке, стать несчастливым знаком, поэтому имя нужно срочно поменять. В конце концов, если девочка решит сделать карьеру в публичной сфере, то неудачная аббревиатура может негативно повлиять на ее репутацию. Таких, к слову, оказалось большинство.

Некоторые, впрочем, призвали не драматизировать это обстоятельство, отметив, что инициалы никак не влияют на жизнь человека. Да и имя впоследствии можно поменять.