Ещё
Откуда взялась технология «Стелс»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Откуда взялась технология «Стелс» 

Рамблер 17 минут назад
О секретных технология Третьего рейха ходят легенды. Учёным фашисткой Германии приписывают создание городов под Антарктидой, разработку аппаратов для полётов в космос и способных двигаться под землёй лодок и подготовку ядерной бомбы. Но кое-что нацисты действительно изготовили. В числе инноваций был бомбардировщик Экспериментальный самолёт на реактивной тяге Horten Ho 229, построенный по данной схеме «летающего крыла». Внешне Horten походит на сегодняшние самолёты-невидимки, так что многие считают его прообразом нынешних боевых самолётов. Есть даже версии, что корпус немецкой новинки покрывался краской, способной поглощать радиосигналы, то есть фактически Horten был самолётом-невидимкой, предвосхитившим появление современных машин с технологией stels. На самом же деле в Германии тридцатых-сороковых годов не было технологий, которые помогли бы скрыть самолёты от локаторов, так что с последними военными боевыми машинами Horten роднит лишь дизайн.
Первый самолёт, невидимый для радиолокационных приборов, появился лишь в семидесятые годы в США. Lockheed SR-71 представляли как достижение американских разработчиков, однако чуть позже выяснилось, что в основе технологии лежит открытие советского учёного. Смотрите видео и узнайте, действительно ли был причастен физик из СССР к созданию невидимых бомбардировщиков.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с манекенщицей из СССР Милой Романовской4
Каким был секс в Средневековье
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах13
Факты, о которых в школе не рассказывали
Что случилось с первым мужем Ирины Купченко
Видео
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
10:00
Откуда взялась технология «Стелс»
Безумный мир
12:01
Кто бродит по заброшенным паркам аттракционов
Места
04:56
Факты, о которых в школе не рассказывали
Безумный мир Люди
03:54
Почему Билл Гейтс лишил детей наследства
Люди
05:23
Древние изобретения, которые наука пока не объясняет
Безумный мир
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
03:44
Исполины, жившие на нашей планете
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение