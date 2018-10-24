Откуда взялась технология «Стелс»

О секретных технология Третьего рейха ходят легенды. Учёным фашисткой Германии приписывают создание городов под Антарктидой, разработку аппаратов для полётов в космос и способных двигаться под землёй лодок и подготовку ядерной бомбы. Но кое-что нацисты действительно изготовили. В числе инноваций был бомбардировщик Экспериментальный самолёт на реактивной тяге Horten Ho 229, построенный по данной схеме «летающего крыла». Внешне Horten походит на сегодняшние самолёты-невидимки, так что многие считают его прообразом нынешних боевых самолётов. Есть даже версии, что корпус немецкой новинки покрывался краской, способной поглощать радиосигналы, то есть фактически Horten был самолётом-невидимкой, предвосхитившим появление современных машин с технологией stels. На самом же деле в Германии тридцатых-сороковых годов не было технологий, которые помогли бы скрыть самолёты от локаторов, так что с последними военными боевыми машинами Horten роднит лишь дизайн.

Первый самолёт, невидимый для радиолокационных приборов, появился лишь в семидесятые годы в США. Lockheed SR-71 представляли как достижение американских разработчиков, однако чуть позже выяснилось, что в основе технологии лежит открытие советского учёного. Смотрите видео и узнайте, действительно ли был причастен физик из СССР к созданию невидимых бомбардировщиков.