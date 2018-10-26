Ещё
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невесты вступили в брак в горящих платьях 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
В американском городе Маунт-Вернон, штат Айова, в конце свадьбы торжественно подожгли платья невест. Об этом сообщает Inside Edition.
После заключения брака 32-летняя Эйприл Чой (April Choi) и 28-летняя Бетани Бирнз (Bethany Byrnes) взялись за руки, а друзья поднесли к ним факелы. Шлейфы запылали, затем огонь поднялся выше. После этого девушки сбросили и потушили горящие платья.
Невесты заранее подготовили трюк. Они надели специальные платья и запаслись огнетушителями. Кроме того, среди присутствующих были сертифицированный пиротехник и медик.
Обе девушки выступают в варьете-шоу и занимаются огнеглотанием. Согласно сайту Чой, она с детства изучала трюки с огнем и поставила несколько рекордов, попавших в Книгу рекордов Гиннесса: в частности, за самый громкий щелчок кнутом и самую высокую башню из дженги, построенную на единственном вертикальном блоке.
«Мы постоянно делаем всякие безумные и глупые вещи, — пояснила Чой. — Так мы не даем затухнуть пламени в наших отношениях». Она сочетает фаер-шоу и выступления с кнутом с работой инженером в компании Caterpillar, которая производит строительную технику.
В январе сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Инцидент произошел, когда женщина, избранная «королевой урожая», вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и случайно задела им факел.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем промышляли банды в СССР во время войны3
Монови: город, в котором живет один человек2
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах18
Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину
Кто живет в глубинах океана
Видео
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
06:19
Кто живет в глубинах океана
Безумный мир Места
04:04
Драгоценности, отомстившие владельцам
Вещи
12:40
Отчаянные самозванцы, выдававшие себя за других
Люди Истории
06:54
Мог ли Гитлер сбежать в Аргентину
Истории Люди
04:19
Женщину на картине Пикассо приняли за лестницу
Вещи Истории
05:14
Вещи, которые существуют в единственном экземпляре
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение