В университете запустили курс на основе поттерианы

Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня"

Студенты узнают много необычного на курсах, которые стартуют в одном из университетов Индии.

Цикл лекций на основе книг всемирно известной писательницы Джоан Роулинг запустил Национальный университет юридических наук, сообщает издание Indian Express.

Полное название курса: " Связь между фэнтези-литературой и законом на примере вселенной книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг". Студенты, которые запишутся на цикл лекций по этому предмету, узнают много интересного. Ученики будут формулировать законы, действующие во вселенной Гарри Поттера, совмещая их с юридическими правилами настоящего мира.

Лекции доступны для студентов старших курсов. Несмотря на то, что занятия стартуют только в декабре, изучать необычный предмет набралось уже более 40 желающих, отмечает BBC.

Таким образом преподаватели хотят немного разнообразить занятия и отвлечь студентов от скучных рутинных заданий.