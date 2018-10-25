Ещё
В университете запустили курс на основе поттерианы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В университете запустили курс на основе поттерианы 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня"
Студенты узнают много необычного на курсах, которые стартуют в одном из университетов Индии.
Цикл лекций на основе книг всемирно известной писательницы Джоан Роулинг запустил Национальный университет юридических наук, сообщает издание Indian Express.
Полное название курса: " Связь между фэнтези-литературой и законом на примере вселенной книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг". Студенты, которые запишутся на цикл лекций по этому предмету, узнают много интересного. Ученики будут формулировать законы, действующие во вселенной Гарри Поттера, совмещая их с юридическими правилами настоящего мира.
Лекции доступны для студентов старших курсов. Несмотря на то, что занятия стартуют только в декабре, изучать необычный предмет набралось уже более 40 желающих, отмечает BBC.
Таким образом преподаватели хотят немного разнообразить занятия и отвлечь студентов от скучных рутинных заданий.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что Маннергейм хотел сделать с Петербургом13
Как на самом деле выглядели женщины в гаремах16
Каким был секс в Средневековье
Какой гарем был у князя Потёмкина5
Почему стоит отказаться от бумаги на один день4
Видео
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
05:14
Вещи, которые существуют в единственном экземпляре
Вещи
04:04
Дороги, по которым лучше не ездить
Места
10:04
Люди, признанные невиновными после казни
Люди Истории
04:14
Зачем Юрий Гагарин написал прощальное письмо
Люди
05:27
Что происходит в мире за 60 секунд
Безумный мир
10:00
Откуда взялась технология «Стелс»
Безумный мир
12:01
Кто бродит по заброшенным паркам аттракционов
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение