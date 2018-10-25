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Вора в супермаркете перепутали с Россом из «Друзей»
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Вора в супермаркете перепутали с Россом из «Друзей» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Друзья"
Актеру Дэвиду Швиммеру даже пришлось предоставить полиции шуточное алиби.
Вчера полиция британского города Блэкпул опубликовала фотографию подозреваемого, который украл из супермаркета ящик пива.
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Мужчина на снимке оказался очень похож на голливудского актера Дэвида Швиммера, который известен своей ролью Росса Геллера в культовом сериале "Друзья". Пользователи Сети тут же стали шутить на тему того, что, видимо, Швиммеру приходится несладко после окончания съемок в сериале.
"Я только что проверил сайт IMDB, актер снимается в фильме под названием "Прачечная". Кажется, я знаю, где проходят съемки…",
"Это кадр из серии, где Росс стал вором",
"Я всегда знал, что после "Друзей" жизни нет!".
Полиция Блэкпула даже сделала официальное заявление о том, что Швиммер не входит в число подозреваемых по этому делу.
Кстати, сам актер тоже не остался в стороне и отреагировал в привычной для себя манере. Актер выложил шуточное видео, на котором он ворует пиво, и написал:
"Офицеры, клянусь, это был не я. Как вы можете видеть, я был в Нью-Йорке. И удачи в расследовании трудолюбивым офицерам полиции города Блэкпул".
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