Вора в супермаркете перепутали с Россом из «Друзей»

Актеру Дэвиду Швиммеру даже пришлось предоставить полиции шуточное алиби.

Вчера полиция британского города Блэкпул опубликовала фотографию подозреваемого, который украл из супермаркета ящик пива.

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Мужчина на снимке оказался очень похож на голливудского актера Дэвида Швиммера, который известен своей ролью Росса Геллера в культовом сериале "Друзья". Пользователи Сети тут же стали шутить на тему того, что, видимо, Швиммеру приходится несладко после окончания съемок в сериале.

"Я только что проверил сайт IMDB, актер снимается в фильме под названием "Прачечная". Кажется, я знаю, где проходят съемки…",

"Это кадр из серии, где Росс стал вором",

"Я всегда знал, что после "Друзей" жизни нет!".

Полиция Блэкпула даже сделала официальное заявление о том, что Швиммер не входит в число подозреваемых по этому делу.

Кстати, сам актер тоже не остался в стороне и отреагировал в привычной для себя манере. Актер выложил шуточное видео, на котором он ворует пиво, и написал:

"Офицеры, клянусь, это был не я. Как вы можете видеть, я был в Нью-Йорке. И удачи в расследовании трудолюбивым офицерам полиции города Блэкпул".