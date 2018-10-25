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Продавец попросил грабителей зайти позже
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Приходите завтра: продавец попросил грабителей зайти позже 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Беглецы"
Обычный продавец из города Шарлеруа в Бельгии, который держит магазин электронных сигарет, почувствовал себя героем комедии и прославился на всю страну.
Дидье был ошарашен, когда в середине дня в магазин вломились шесть бандитов, которые потребовали отдать выручку. Однако мужчина не растерялся и предложил грабителям заглянуть к нему в конце дня, так как в кассе пока мало выручки. Удивительно, но бандиты согласились.
После их ухода Дидье сразу же позвонил в полицию, но ему не поверили. В самом деле, что это за грабители, которые любезно соглашаются дождаться конца рабочего дня. Но за час до закрытия бандиты вернулись. Однако Дидье отчитал их, указав, что они перепутали время и сказал, чтобы они вернулись через час.
На второй звонок полицейские отреагировали. В итоге пятеро незадачливых гангстеров арестованы, шестой сбежал. Кроме тюрьмы, преступникам грозит репутация выдающихся болванов Бельгии.
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