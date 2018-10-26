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Тест: узнайте пословицу по описанию
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Тест: узнайте пословицу по описанию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: pixabay.com
С пословицами мы знакомимся в раннем детстве и автоматически используем в разных жизненных ситуациях. Они действительны полны житейской мудрости и порой весьма точно отражают даже запутанную ситуацию.
Однако если бы нам пришлось дословно описывать их иностранцам, то они наверняка остались бы в недоумении.
С другой стороны, мы и сами часто не вдумываемся в привычное выражение, зная его переносное значение. Некоторые выражения могут быть весьма забавными, если вдуматься, о чем именно идет речь.
Предлагаем вам потренировать ум и угадать, какую именно пословицу мы имеем в виду по ее подробному описанию.
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