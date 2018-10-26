Тест: узнайте пословицу по описанию

С пословицами мы знакомимся в раннем детстве и автоматически используем в разных жизненных ситуациях. Они действительны полны житейской мудрости и порой весьма точно отражают даже запутанную ситуацию.

Однако если бы нам пришлось дословно описывать их иностранцам, то они наверняка остались бы в недоумении.

С другой стороны, мы и сами часто не вдумываемся в привычное выражение, зная его переносное значение. Некоторые выражения могут быть весьма забавными, если вдуматься, о чем именно идет речь.