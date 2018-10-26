Альпинист обнаружил кота на вершине горы

Войцех Ябчинский поднялся на вершину самой высокой горы в Польше — Рысы. Но каково было его удивление, когда на вершине он встретил домашнего кота.

Kot na najwyższym polskim szczycie ogląda #Tatry ⛰😍🙀 pic.twitter.com/uOERHsnSo3— Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) 20 октября 2018 г. Мужчина взобрался на высоту 2,5 тысячи метров и чувствовал себя покорителем горы, пока не встретил хвостатого скалолаза. Кот расслабленно умывался и чувствовал себя превосходно.

Взволновать пушистого альпиниста смог только обед Войцеха. До этого кот не проявил никаких эмоций по отношению к нему.

Ябчинский предположил, что кот поднялся на вершину из туристического домика на склоне горы.

После того, как Войцех поделился своей необычной встречей с котом в Twitter, пользователи были обеспокоены тем, что хвостатый так далеко ушел от дома. И не просто прогуляться по ровному склону, а на вершину горы.

Подписчики стали интересоваться, забрал ли Войцех кота с собой. Ведь, скорее всего, на вершине ему будет недостаточно пищи для выживания или его может застигнуть плохая погода, которую он не переживет.