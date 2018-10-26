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Альпинист обнаружил кота на вершине горы
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Альпинист обнаружил кота на вершине горы 

Рамблер 1 час назад
Фото: twitter.com/RzecznikOrange
Войцех Ябчинский поднялся на вершину самой высокой горы в Польше — Рысы. Но каково было его удивление, когда на вершине он встретил домашнего кота.
Мужчина взобрался на высоту 2,5 тысячи метров и чувствовал себя покорителем горы, пока не встретил хвостатого скалолаза. Кот расслабленно умывался и чувствовал себя превосходно.
Взволновать пушистого альпиниста смог только обед Войцеха. До этого кот не проявил никаких эмоций по отношению к нему.
Ябчинский предположил, что кот поднялся на вершину из туристического домика на склоне горы.
После того, как Войцех поделился своей необычной встречей с котом в Twitter, пользователи были обеспокоены тем, что хвостатый так далеко ушел от дома. И не просто прогуляться по ровному склону, а на вершину горы.
Подписчики стали интересоваться, забрал ли Войцех кота с собой. Ведь, скорее всего, на вершине ему будет недостаточно пищи для выживания или его может застигнуть плохая погода, которую он не переживет.
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