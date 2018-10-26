Кто живет в глубинах океана

Человек стремится в космос, но большая часть нашей планеты почему-то остаётся неисследованной. Считается, что учёные что-то знают лишь о 5 процентов мирового океана, тогда как морские глубины и их обитатели — большая загадка для исследователей. Между тем, на глубине сотен и тысяч метров живут очень странные и порой пугающие животные.

1. Луна-рыба. Это самая тяжёлая из живущих ныне костных рыб. Луна-рыба может вырасти до трёх метров в длину, а вес некоторых особей достигает 1 тонны! Рыба похожа на огромный диск, а вот привычной чешуи у неё нет, она покрыта костными выступами. Когда-то говорили, что луна-рыба плавает на боку, но сейчас считается, что так плавают только больные особи.

2. Морской конёк. Эта рыбка выглядит сказочно, она будто сошла со страниц детских книг о вымышленных существах. Морские коньки не любят активность, они предпочитаются закрепляться с помощью гибкого хвоста к стеблям подводных растений. Но больше всего морские коньки удивляют тем, что потомство вынашивает самец, а не самка.

3. Плащеносная акула. Эта хищница живёт в океане ещё с доисторических времён. Правда, внешне плащеносная акула больше похожа на змею, а не на рыбу. Длина акулы — около 2 метров, а её тело украшают многочисленные складки, придающие ей сходство с гофрированной бумагой.

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