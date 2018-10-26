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Канадец за неделю выиграл миллион долларов и выборы
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Везучий канадец за одну неделю выиграл миллион долларов и выборы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Канадец Стив Хиллиер (Steve Hillier) сорвал джекпот в лотерее и получил место в городском совете за одну неделю. Об этом сообщил информационный портал CBC.
Житель города Лондон, провинция Онтарио, узнал, что выиграл миллион канадских долларов (около 50 миллионов рублей) в воскресенье, 21 октября. Во вторник, 23 октября, он стал главой городского совета.
Выигрышный билет достался ему бесплатно. «Я проверил свой прошлый лотерейный билет и выяснил, что выиграл несколько бесплатных билетов. Я решил их использовать», — объяснил он. Хиллиер не сразу узнал о выигрыше: он был полностью поглощен предвыборной кампанией. Только в воскресенье вечером он проверил билеты с помощью приложения на телефоне и узнал о победе.
Сначала мужчина подумал, что это ошибка, и даже переустановил приложение. Затем он отправился в городской офис продаж лотереи, где его окончательно убедили в том, что он сорвал полный куш. «Это были интересные четыре дня. Мы совсем не спали и очень устали», — рассказал канадец.
Хиллиер уйдет со старой работы операционным менеджером в компании по продаже ресторанного оборудования ради исполнения обязанностей главы городского совета.
В разговоре с журналистами канадец признался, что большую часть выигрыша потратил на погашение ипотеки. Остаток денег он планирует вложить в высшее образование двух своих детей.
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