Канадец за неделю выиграл миллион долларов и выборы

Везучий канадец за одну неделю выиграл миллион долларов и выборы

Канадец Стив Хиллиер (Steve Hillier) сорвал джекпот в лотерее и получил место в городском совете за одну неделю. Об этом сообщил информационный портал CBC.

Житель города Лондон, провинция Онтарио, узнал, что выиграл миллион канадских долларов (около 50 миллионов рублей) в воскресенье, 21 октября. Во вторник, 23 октября, он стал главой городского совета.

Выигрышный билет достался ему бесплатно. «Я проверил свой прошлый лотерейный билет и выяснил, что выиграл несколько бесплатных билетов. Я решил их использовать», — объяснил он. Хиллиер не сразу узнал о выигрыше: он был полностью поглощен предвыборной кампанией. Только в воскресенье вечером он проверил билеты с помощью приложения на телефоне и узнал о победе.

Сначала мужчина подумал, что это ошибка, и даже переустановил приложение. Затем он отправился в городской офис продаж лотереи, где его окончательно убедили в том, что он сорвал полный куш. «Это были интересные четыре дня. Мы совсем не спали и очень устали», — рассказал канадец.

Хиллиер уйдет со старой работы операционным менеджером в компании по продаже ресторанного оборудования ради исполнения обязанностей главы городского совета.

В разговоре с журналистами канадец признался, что большую часть выигрыша потратил на погашение ипотеки. Остаток денег он планирует вложить в высшее образование двух своих детей.