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Кот взобрался на подиум во время модного показа
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Кот взобрался на подиум во время модного показа 

Рамблер 1 час назад
В Стамбуле во время показа мод уличный кот решительно взобрался на подиум. В какой-то момент зверь вальяжно разлегся и стал центром притяжения любопытных взглядов гостей. Многие стали записывать похождения кота на телефон.
Немного полежав, кот продолжил исследовать территорию и отправился вдоль подиума. Этим он особенно удивил моделей показа. Любопытный зверь пытался немного поохотиться за свисающей застежкой, которая была прикреплена к одежде одной из девушек.
Все происходило во время показа на шоу Esmod International Fashion Show. Похоже, даже самая необычная коллекция одежды не способна затмить кошачью харизму.
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