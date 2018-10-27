Кот взобрался на подиум во время модного показа

В Стамбуле во время показа мод уличный кот решительно взобрался на подиум. В какой-то момент зверь вальяжно разлегся и стал центром притяжения любопытных взглядов гостей. Многие стали записывать похождения кота на телефон.

Немного полежав, кот продолжил исследовать территорию и отправился вдоль подиума. Этим он особенно удивил моделей показа. Любопытный зверь пытался немного поохотиться за свисающей застежкой, которая была прикреплена к одежде одной из девушек.

Все происходило во время показа на шоу Esmod International Fashion Show. Похоже, даже самая необычная коллекция одежды не способна затмить кошачью харизму.