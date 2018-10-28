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Самые невероятные факты о животных
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Самые невероятные факты о животных 

Fraufluger.ru 3 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Вокруг нас живут совершенно удивительные существа. Люди иногда словно забывают, что эти необыкновенные создания на планете порой могут по-настоящему удивить. Мы расскажем о некоторых поразительных фактах, которые известны далеко не каждому.

Трубкозуб

Это волшебное существо называют «земляным поросёнком». Трубкозуб — лучший копатель в мире! Например, метровую яму в сухом грунте он выкапывает меньше, чем за 5 минут, опережая двух сильных мужчин с лопатами. В Африке, где и живут трубкозубы, их норами пользуются все, кому не лень — бородавочники, шакалы, гиены, мангусты и даже дикобразы и летучие мыши!

Панголин

Само по себе существование панголина — это уже удивительный факт! Он похож на огромную живую шишку. Многие думают, что панголин рептилия, однако вовсе нет — он относится к млекопитающим. Только что родившиеся панголины — совсем мягкие, чешуя у них затвердевает со временем. А взрослые панголины принимают целый «душ» из муравьёв! Они садятся возле муравейника, растопыривают чешую, туда забираются муравьи и кусают их. Панголинам больно, но они терпят — ведь это такая своеобразная противопаразитарная обработка.

Коала

Эти как будто плюшевые австралийские медведи обычно вызывают умиление — их хочется тискать и хватать за большой кожаный нос. Но что мы знаем о коалах кроме того, что они сумчатые и питаются листьями эвкалипта? Отпечатки пальцев коалы почти невозможно отличить от человеческих отпечатков! Серьёзно, не каждый эксперт сможет их отличить — даже с помощью микроскопа. А ещё у коал очень необычное строение половых органов, как и у большинства сумчатых. У самок — две отдельные матки, и к ним ведут два разных влагалища. А самцы имеют раздвоенный пенис.

Ленивец

Ленивцы настолько медлительны, насколько безобидны. Если бы кто-то пожелал их уничтожить, у него это получилось бы без труда. К счастью, у ленивца очень мало естественных врагов. Дело в том, что они немного напоминают Неуловимого Джо из анекдота, а именно — никому особо не нужны. Мясо и шерсть ленивца обладают очень специфическим неприятным запахом, что отталкивает от него как хищников, так и браконьеров. От тех хищников, которые всё-таки нацелены его съесть, ленивец просто прячется, маскируясь цветом шерсти под окружающую растительность, и так плавно и медленно при этом шевелясь, что даже другие животные не замечают его передвижений. Кстати, цвет волосяного покрова им обеспечивают сине-зелёные водоросли, которые очень любят расти в шерсти ленивцев.

Гепард

Все знают о гепарде то, что он — самое быстрое млекопитающее на планете. Но мало кто знает, что он считается самым слабым африканским хищником, поэтому часто становится жертвой других, более сильных — например, львов или крокодилов. Гепард принадлежит к семейству кошачьих, но во многом больше напоминает собаку — формой тела, не полностью выдвижными когтями, составом шерсти и даже повадками. Известно, что любые кошки не очень хорошо поддаются дрессировке, а вот гепарды хорошо обучаемы и дружелюбно настроены к людям. Приручить можно даже взрослую особь, а уж выращенный с младенчества котёнок может стать самым преданным другом. К сожалению, численность гепардов угрожающе быстро сокращается, а забота человека о них помогает не особенно сильно, потому что в неволе гепарды практически не размножаются.
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