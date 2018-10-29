Тайны, которые космос пока не раскрывает

Человек лишь недавно близко познакомился с космосом, и за несколько десятилетий, прошедших с момента первого полёта, учёные сделали немало открытий. Тем не менее, пока космическое пространство — колоссальная загадка для специалистов-космологов, и многие процессы, происходящие вне Земли, мы объяснить не можем.

1. Несколько лет назад было доказано, что часть Млечного пути слово «высасывается» в космос, при этом галактика оставляет после себя «космический мусор». Почему это происходит, пока неясно.

2. Астрономы знают, что есть скопления галактик движутся к одной точке в пространстве подобно колонне. Это движение называют «тёмным потоком», но причины его неизвестны. Согласно одной из теорий ещё до Большого взрыва ранняя Вселенная походила на пену, в которой было неисчислимо много пузырьков. После Большого взрыва один из пузырей расширился и превратился в нашу Вселенную. А вот «тёмный поток» — это след, ведущий в другой такой же пузырь, то есть фактически в параллельную Вселенную.

3. Не меньшей тайной окутана «тёмная материя», часть Вселенной, схожая с исполинской паутиной, которая соединяет движущиеся галактики. Согласно исследованиям всё, что мы видим в космическом пространстве — звёзды, планеты и галактики — составляют 5 процентов общей массы Вселенной. А вот на «тёмную материю» приходится целых 25 процентов. Но увидеть «тёмную материю» мы на данном этапе развития науки не можем и тем более не можем понять, что же это такое.

О других загадках далёкого космоса рассказывает ролик.