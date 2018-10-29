Секреты, раскрытые с помощью гугл-карт

В 2006 году в Мичигане пропал водитель. Спустя девять лет его нашли, но это произошло случайно. Пользователи интернета рассматривали карту гугл и обнаружили на одном изображении затонувший в водоёме автомобиль. Так благодаря картам тайна исчезновения автомобилиста была раскрыта. А какие ещё странные и необычные вещи обнаруживаются на картах гугл?

1. У голландского подростка хулиганы отобрали на улице велосипед, но полиция не смогла разыскать грабителей. Мало того, полицейские даже усомнились в словах юноши, поскольку свидетелей преступления не было. Спустя полгода парень просматривал кадры, снятые гугл-камерами, и увидел самого себя и преступников буквально за пару секунд до преступления. На снимках лица обидчиков были отлично видны, так что полиции не составило труда их найти.

2. 58-летний британец, перенёсший инфаркт, заверил семью, что бросил курить. Супруга мужчины спустя несколько месяцев развлекалась просмотром уличных фото на сервисе гугл-стрит и обнаружила курящего мужа, которого сняли камеры.

3. В 2013 году в интернете появился снимок, сделанный уличной камерой, который вызвал массу вопросов. На нём было обезглавленное тело мужчины, лежащее в багажнике грузового авто. Не было понятно, действительно ли это труп, либо в кадр попал манекен. В конце концов расследованием занялась полиция, которая и выяснила, что на фото — манекен, использовавшийся для обучения специалистов береговой охраны.

О других интригующих находках, сделанных с помощью гугл-карт, узнайте из видео.