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Как люди разрушают Землю
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Как люди разрушают Землю 

Рамблер 48 минут назад
О том, что экологическая обстановка на планете ухудшается год от года, говорят давно. Удивительно, но уничтожаем Землю мы, её обитатели. Отходы жизнедеятельности человека разрушают климат, портят почвы, загрязняют воздух. Возможно, пришло время задуматься, куда мы движемся?
30 лет назад между Гавайскими островами и Калифорнийским побережьем США обнаружили колоссальное скопление мусора, получившее название Большое тихоокеанское мусорное пятно, размером до 1,5 миллионов квадратных километров. Океанские течения сносят в этой район мусор со всего мира, причем 80 процентов всего мусора создаются наземными источниками, а 20 — выброшенные с океанских лайнеров отходы. Мусор наносит непоправимый вреди жителям океана. Плавающие пакеты походят на медуз, и рыбы проглатывают их, черепахи и птицы заглатывают небольшие пластиковые элементы вроде пробок от бутылок и зажигалок, принимая их за небольших рыбёшек, а прочие обитатели глубин впитывают токсичную воду, наполненную элементами, образующимися в результате разложения пластмасс всех сортов. Организация Гринпис в 2007 году сообщала, что Большое Тихоокеанское мусорное пятно уже навредило 267 видам животных. И, к сожалению, это не единственное проявление нашей безответственности.
Смотрите видео и узнайте, как каждый из нас ежедневно убивает жизнь на Земле.
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