Пользователей Сети озадачило фото с животным

This picture of a crow is interesting because…it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD— Robert Maguire (@RobertMaguire_) 28 октября 2018 г. Пользователи Сети нашли занимательную оптическую иллюзию.

На первый взгляд можно сказать, что на фото изображена ворона. Но если присмотреться, то становится ясно, что это на самом деле это черная кошка. Она так нагнула голову, что торчащее в бок ухо можно принять за клюв. Второй глаз не сильно заметен из-за падающей сверху тени.

Фото было размещено в Twitter. Пользователи отметили в комментариях под фото, что это отличная оптическая иллюзия, и они не сразу поняли, кто именно попал в кадр.

"Эта ворона просто гигантская!"

"Мой мозг взорвался"

"Пришлось довольно сильно приглядеться"

"Эта кошка точно что-то задумала и притворилась вороной, чтобы ее не рассекретили"

"Витгенштейн был бы в замешательстве"

"Салемские ведьмы хотят вернуть свою кошку обратно" , — написали пользователи. , — написали пользователи.

Многие решили, что кошка задумала нечто интересное и поэтому ей пришлось прикинуться вороной. По их мнению, у нее отлично получилось. Она настоящий мастер маскировки.