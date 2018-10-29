Ещё
Пользователей Сети озадачило фото с животным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пользователей Сети озадачило фото с животным 

Рамблер 3 часа назад
Фото: twitter.com/RobertMaguire_
Пользователи Сети нашли занимательную оптическую иллюзию.
На первый взгляд можно сказать, что на фото изображена ворона. Но если присмотреться, то становится ясно, что это на самом деле это черная кошка. Она так нагнула голову, что торчащее в бок ухо можно принять за клюв. Второй глаз не сильно заметен из-за падающей сверху тени.
Фото было размещено в Twitter. Пользователи отметили в комментариях под фото, что это отличная оптическая иллюзия, и они не сразу поняли, кто именно попал в кадр.
"Эта ворона просто гигантская!"
"Мой мозг взорвался"
"Пришлось довольно сильно приглядеться"
"Эта кошка точно что-то задумала и притворилась вороной, чтобы ее не рассекретили"
"Витгенштейн был бы в замешательстве"
"Салемские ведьмы хотят вернуть свою кошку обратно"
, — написали пользователи.
Многие решили, что кошка задумала нечто интересное и поэтому ей пришлось прикинуться вороной. По их мнению, у нее отлично получилось. Она настоящий мастер маскировки.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему у античных статуй маленькое достоинство64
Тест: узнайте писателя по портрету64
Тест: грамотно ли вы говорите?28
Оптическая иллюзия на фото смутила пользователей56
Тест: узнайте пословицу по описанию2
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Места
07:25
Странные видео, снятые в парках развлечений
Места Люди
00:42
Богачи, известные своей жадностью
Люди
10:16
Как люди разрушают Землю
Безумный мир
06:59
Секреты, раскрытые с помощью гугл-карт
Безумный мир Вещи
04:13
Тайны, которые космос пока не раскрывает
Безумный мир
19:57
Кто разграбил гробницы фараонов
Истории Люди
00:29
Суровая сибирячка напугала соседей мытьем окон
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение