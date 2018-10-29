Японцы проверили способности слона в математике

Азиатских слонов принято считать более сообразительными, чем их африканских собратьев. Например, особи, относящиеся к первой группе, способны различать количество предметов в пределах восьми, а их африканские «родственники» этого делать не умеют.

А недавно японские ученые решили проверить, насколько сильны азиатские слоны в математике. Для эксперимента выбрали взрослую слониху, перед которой установили большой планшет. На устройство выводили изображение карточек с различным количеством яблок, бананов и дынь. Животному предлагалось выбрать карточки с наибольшим количеством тех или иных фруктов. Людей поблизости не было, а наблюдавший за процессом специалист находился за компьютером неподалеку от места «экзамена».

Слониха порадовала исследователей, сумев верно выбрать нужные карточки почти в 70% случаев.