Погода на свадьбу: 10 сервисов для самых богатых

За деньги можно купить если не все, то многое. И даже такие услуги, о которых вы не догадывались раньше. А если б догадались, обнаружили бы, что такая ниша на рынке уже кем-то занята. Ох уж эти причуды богачей! Перед вами — небольшой экскурс в мир необычных услуг для самых богатых.

Компания, которая обещает хорошую погоду на свадьбу за 100 тысяч долларов

Как бы тщательно пара ни планировала все детали своей свадьбы, погода — то, что невозможно предугадать. По крайней мере, так было до сих пор. Компания элитных путешествий Oliver’s Travels предлагает богатым клиентам пакет услуг «Идеальный день свадьбы», в рамках которого обещает проконтролировать погоду всего за каких-то 100 тысяч долларов. В компании работает команда профессиональных метеорологов и пилотов, которые летают на самолетах над облаками и опрыскивают их йодидом серебра. Это вещество заставляет облака разрываться и рассеиваться.

Рассеивание облаков придумали в конце 1940-х годов. Эту методику использовали во время летней Олимпиады 2008 года в Пекине, чтобы избежать дождя во время церемоний открытия и закрытия Игр. Также этот способ использовался в день свадьбы принца Уильяма и герцогини Кейт в 2012 году.

Uber предлагает полеты на вертолете, чтобы избежать ужасных пробок в Сан-Паулу

Сервис заказа такси через приложение порадовал жителей Сан-Паулу, которые расстраиваются из-за ужасных пробок на городских дорогах, предложив им полеты на вертолетах. Uber решил попробовать этот пилотный проект в течение месяца и с июня начал возить своих клиентов на вертолетах между аэропортами, отелями и конференц-центрами.

Воздушное такси по-прежнему остается привилегией богатых, но Uber надеется изменить ситуацию. Промоцена начинается от 19 долларов за место за путешествие от Helicentro Morumbi в одном из самых богатых районов Сан-Паулу до отеля Blue Tree на другом берегу реки. Расстояние составляет примерно 6 км по воздуху. Это самая дешевая услуга в данном списке, но все равно иметь возможность прилететь на вечеринку на вертолете — очень круто.

Советник, который предлагает психотерапию для богатых

Познакомьтесь, это Клэй Кокрелл. Раньше он работал на Уолл-стрит, но сейчас он психотерапевт на Манхэттене. На чем он специализируется? Конечно, на проблемах очень богатых людей! В интервью The Guardian он сказал: «Нас всех учат быть сочувствующими, не судить, и так много богатых людей чувствуют, что их проблемы — не настоящие проблемы. Но они реальны. Многие психотерапевты не придают должного значения этим проблемам».

В основном американская поп-культура учит массы, что ненавидеть людей — это нормально, особенно если они богатые. Кроме того, богатые люди часто изолированы и испытывают трудности в формировании близких отношений. Они переживают те же трудности, что и обычные люди, например скорбят из-за утраты близкого человека или грустят из-за неудавшихся отношений, но небогатые люди часто отмахиваются от сложностей, если речь идет о богатом человеке.

Мужчина, который берет от 2,5 до 80 тысяч долларов за то, чтобы украсить вашу елку

Боб Пранга — стилист рождественских елок. Он в этом деле большой профессионал. Когда около 30 лет назад он подрабатывал в магазине Macy’s во время рождественских каникул, к нему подошла известная актриса с просьбой найти человека, который бы украсил для нее елку. И он взялся за эту работу.

Кристины Агилеры, Марка Уолберга и Барбры Стрейзанд. Пранга и его деловая партнерша Деби Стэрон открыли компанию Dr. Christmas в 1984 году. Одной из первых клиенток была Кэти Хилтон, американская актриса, дизайнер и благотворитель. Она познакомила Прангу с бомондом в Лос-Анджелесе. С тех пор он украшал к праздникам дома звезд Голливуда, в том числе Кристи Элли, Кейт Хадсон

Его услуги стоят от 2,5 до 80 тысяч долларов. Он начинает работу с получасовой консультации, чтобы определиться со стилем, бюджетом и сроками. «Я предлагаю то, что называю пакетами Honda, Lexus и Rolls Royce», — говорит стилист.

Другое преимущество в том, что компания берет на себя демонтаж декораций и работает не только со звездами, но и с обычными и корпоративными клиентами.

Женщина, которая за 1000 долларов соберет и как следует упакует вещи ваших детей перед отправкой в летний лагерь

Если вы — богатый и подготовленный родитель, вы наверняка отправляете детей в эксклюзивный летний лагерь. Но что вы делаете, когда администраторы лагеря присылают вам список вещей, которые нужно взять с собой, а у вас просто нет времени, чтобы упаковать все это в чемодан вашего ребенка? Вы звоните профессионалу — Барбаре Рейх.

Барбара — профессиональный личный консультант по наведению порядка. В последние несколько лет она и другие профессионалы по наведению порядка обнаружили, что есть спрос на сборы богатеньких детей в летние лагеря. Два года назад у нее был один такой заказ, в прошлом — уже пять, а в этом — уже десять, хотя сезон еще не закончился. Некоторые клиенты даже просят, чтобы она воспроизвела комнату ребенка и чтобы он чувствовал себя в лагере как дома. Рейх берет 250 долларов за час работы, но сборы одного ребенка помогают ей заработать 1000 долларов. Для многих клиентов оно того стоит.

Компания, которая за 53 миллиона долларов сделает панорамную крышу в вашем частном самолете

Если вы не можете заполучить место у окна во время полета, скорее всего, вы не ощущаете всей прелести путешествия по воздуху. С затекшими конечностями, уставший, раздраженный, вы летите по воздуху со скоростью 1000 км/ч в металлической трубе в тысячах метров над землей. Если что и напомнит вам об этом, так это панорамная крыша, которую можно установить, если у вас есть частный самолет и много денег.

В этом суть замысла бразильского производителя самолетов Embraer, который предлагает дизайн Airship Kyoto. Эту концепцию компания представила в 2015 году и готова принимать заказы. Клиенты, покупающие Embraer Lineage 1000E за 53 миллиона долларов, могут попросить сделать по периметру салона прозрачные окна, чтобы пассажиры могли наслаждаться неповторимыми видами.

Компания утверждает, что такие окна довольно легко установить, достаточно лишь прорезать несколько дополнительных отверстий в фюзеляже. Окна — это дополнительная нагрузка, которая может повлиять на эффективность двигателя, но это уже забота изготовителя, а не богатых покупателей.

Приложение для знакомства одних миллионеров с другими

Приложение Luxy, которое в шутку называют тиндером для богатых парней, — одно из немногих приложений, нацеленных специально на элиту. Приложением широко пользуются бизнесмены, инвесторы, знаменитости, модели и художники. В нем можно листать профили и общаться с другими пользователями, которые показались вам интересными. Кроме этого, в Luxy есть вкладка «Темы и моменты» (Topics and Moments), которая позволяет общаться с пользователями, с которыми вы еще не соединились, но разделяете общие интересы. В каждом профиле указано имя, возраст, пол и местоположение, а также любимые бренды и годовой доход. Так можно выбирать только самые сливки общества.

В целях проверки информации Luxy требует, чтобы пользователи загружали отчетливые копии паспортов, налоговых квитанций, банковских выписок и других документов, подтверждающих финансовое положение пользователя. Ко всему этому в приложении можно выбрать услугу Black, в которой множество дополнительных опций, помогающих получить более точные результаты поиска (например, фильтр по доходу).

Проще говоря, это приложение для того, чтобы одни миллионеры знакомились с другими. Конечно, это отличный способ проводить время и общаться с людьми с аналогичными вкусами и доходами. Подписка на приложение стоит от 12,99 долларов в месяц, но лишь пользователи с годовым доходом более 200 тысяч долларов получают подтверждение профиля.

Самый дорогой ужин в мире стоимостью 2 миллиона долларов

Самый дорогой в мире ужин недавно заказали для одной счастливой пары в Сингапуре. Восьмичасовое мероприятие за 2 миллиона долларов начнется с 45-минутного полета на вертолете над Сингапуром. Также в стоимость входит поездка в Rolls-Royce с шофером и частный роскошный круиз.

После полета, поездки и плавания пару доставят на крышу отеля Marina Bay Sands. Здесь их будет ожидать панорамный вид на Сингапур и десять тысяч роз, которые наполнят воздух приятным ароматом. Их будет развлекать живая музыка, пока они будут наслаждаться ужином из 18 блюд в рамках современного азиатского меню-дегустации. В меню входят свежие европейские устрицы с пеной из шампанского, икра белуги-альбиноса, дикий лосось с Аляски и нежное филе, обжаренное на яблоневых дровах, в сочетании с винами мирового класса, в том числе шампанским Salon ‘S’ Champagne урожая 1988 года, Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru 2008 года, а также Oremus Tokaji Aszu 5 Puttonyos 1972 года.

И это еще не все! Счастливая пара получит в подарок именные палочки для еды с гравировкой и бриллиантовой инкрустацией и дизайнерские кресла, которыми они будут пользоваться во время ужина.

Билет за 1 миллион долларов на исландский музыкальный фестиваль

В 2015 году исландский музыкальный фестиваль Secret Solstice Festival прославился в СМИ билетом на двоих за 200 тысяч долларов. На тот момент это был самый дорогой билет на фестиваль в истории. В этом году организаторы значительно повысили цену — до 1 миллиона долларов. Тем не менее это неплохое предложение, поскольку в эту сумму входит многое, в том числе билеты туда и обратно на шестерых на частном самолете из любой точки земного шара, элитная шестикомнатная вилла на семь ночей в самом сердце Рейкьявика, роскошный ужин на вилле от известного исландского шеф-повара, два люксовых автомобиля с шоферами в круглосуточном распоряжении, обеспечение безопасности на все время поездки, два частных концерта от известных исландских музыкантов, воздушный тур по Исландии (с перерывом на полдник с шампанским возле геотермального источника), экскурсия с наблюдением за китами и дельфинами, прогулка по леднику в полночь под летним солнцем, поездка на снегоходе по леднику, а также трансферы на вертолете между всеми точками.

Ой, мы чуть не забыли про музыку! За эти деньги вы получите полный доступ на основной фестиваль, безлимитное посещение VIP-зон где только можно, доступ в закрытый бар Artists Bar (только для хедлайнеров и очень именитых гостей) с едой и напитками за счет заведения. Кроме того, у вас будет доступ на первый в мире (и уже распроданный) концерт внутри магматического очага спящего вулкана и частный сеанс в исландском геотермальном комплексе Blue Lagoon. В качестве сувенира каждый человек в вашей компании получит именной обрамленный билет с гравировкой, сделанный из исландской вулканической породы.

Маникюр за 51 тысячу долларов

Если ваш постоянный мастер маникюра расстраивает вас, вам нужен глазированный маникюр. Ногтевой сервис Cherish…ME обещает украсить ваши руки десятью каратами бриллиантов. Всего за 51 тысячу долларов.

Хотите верьте, хотите нет, но это не единственный вариант инкрустировать драгоценные камни в ногти. Лейтон Денни, главный специалист по маникюру в салоне Urban Retreat в Лондоне, вставит девять карат бриллиантов в ваши ногти дешевле, всего лишь за 32 тысячи долларов.