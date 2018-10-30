На небоскреб хотят водрузить «Око Саурона»

Поклонники трилогии Джона Р. Р. Толкина "Властелин колец" призывают подписать петицию с соответствующим предложением.

В башню Саурона фанаты предлагают превратить небоскреб Salesforce Tower, который находится в Сан-Франциско. Здание появилось в городе в 2018 году, а его высота в 326 метров сделала его самым высоким в Сан-Франциско.

Возможно, именно этот факт и натолкнул толкиенистов на возможность провести параллели между небоскребом и знаменитой башней, расположенной на вершине, которой Око являлось воплощением зла.

Активисты призывают владельцев небоскреба разместить на его вершине аналог Всевидящего Ока, отмечая, что это может стать «забавным и современным зрелищем в городе, который построен на творчестве и стремлении к самовыражению».

Надо заметить, что сделать небоскреб башней Саурона поклонники трилогии «Властелин колец» предлагают не навсегда. Око должно, по их мнению, наблюдать за городом в ночь Хеллоуина.