На небоскреб хотят водрузить «Око Саурона» 

Поклонники трилогии Джона Р. Р. Толкина "Властелин колец" призывают подписать петицию с соответствующим предложением.
В башню Саурона фанаты предлагают превратить небоскреб Salesforce Tower, который находится в Сан-Франциско. Здание появилось в городе в 2018 году, а его высота в 326 метров сделала его самым высоким в Сан-Франциско.
Возможно, именно этот факт и натолкнул толкиенистов на возможность провести параллели между небоскребом и знаменитой башней, расположенной на вершине, которой Око являлось воплощением зла.
Активисты призывают владельцев небоскреба разместить на его вершине аналог Всевидящего Ока, отмечая, что это может стать «забавным и современным зрелищем в городе, который построен на творчестве и стремлении к самовыражению».
Надо заметить, что сделать небоскреб башней Саурона поклонники трилогии «Властелин колец» предлагают не навсегда. Око должно, по их мнению, наблюдать за городом в ночь Хеллоуина.