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Каким будет мир к концу этого века
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Каким будет мир к концу этого века 

Рамблер 3 часа назад
Вам интересно, какой будет жизнь спустя 20, 50 или 100 лет? Футурологи уже предсказывают, что роботы станут нашими лучшими друзьями, а полёты в космос станут обыденностью. А вот что нас ожидает в самом ближайшем будущем.
1. В 2019 году найдут лекарства от болезней, убивающих 95 процентов людей, а старение замедлится.
2. В 2020 году компьютеры станут такими крошечными, что их станут размещать в одежде.
3. В 2025 году военные беспилотники и автомобили будут управляться компьютерами.
4. В 2027 году появится возможность смоделировать все части мозга человека на компьютере.
5. В 2030 году люди смогут «жить» в интернете и проецировать свои тела в любое место. Человеческий мозг научится телепатической связи.
6. В 2040 году искусственный разум станет в миллиарды раз мощнее биологического.
7. В 2045 году повседневностью станут кибернетические люди.
8. К концу века Земля превратится в исполинский компьютер. Люди, которые не захотят интегрироваться с компьютерами, переедут в особые заповедники. Роботы-машины научатся конструировать и создавать компьютеры колоссальных размеров.
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