«Можно ли выйти на пенсию раньше, если сменить пол»

С введением новой пенсионной реформы многие граждане нашей страны всерьез обеспокоились вопросами ухода на заслуженный отдых, который с учетом средней продолжительности жизни может никогда и не наступить. Итак, реально ли обмануть государство, если отбросить вопросы медицины и морали?

В редакцию источника поступил вопрос следующего содержания:

«С 2019 года повысят пенсионный возраст. Я мужчина и теперь должен работать до 65 лет. Я придумал, как обмануть государство, раз уж оно обмануло меня.

Ближе к пенсии я поменяю пол. Если у меня будет трое детей, я стану женщиной и смогу выйти на пенсию в 57 лет. При пенсии в 15 тысяч рублей я успею урвать из бюджета почти 1,5 миллиона. Но даже без детей государство все равно заплатит мне на миллион больше.

Сработает ли моя схема? Что скажет пенсионный фонд, если я внезапно приду к ним за пенсией в 60 или 57 лет с женским паспортом? Какие тут есть подводные камни с точки зрения закона? Вопросы медицины и психологии меня не волнуют».

Что ж, схема весьма интересная. И, как оказалось, рабочая.

Начнем с самой смены пола. По закону нельзя просто прийти в паспортный стол и заявить, что вы теперь женщина. Нужно действительно сделать ряд хирургических операций, пройти курс гормональной терапии и тогда уже изменить данные в базе ЗАГСа и получить новый паспорт. Правда, и это сделать не так просто. Разрешение на операцию по смене пола должна дать специальная комиссия, которая ставит конкретный диагноз. Сменить пол просто по желанию — нельзя.

Кстати, у операции по смене пола нет возрастных ограничений, это действительно можно сделать и в пенсионном или предпенсионном возрасте (есть случай операции в 74 года).

Предположим, что все получилось и мужчина стал женщиной, готовой выйти на пенсию на 5 лет раньше. Далее нужно получить новый СНИЛС, при этом для государства вы будете не новым человеком, а тем же самым — со своим стажем, взносами и баллами. Теперь остается только прийти в пенсионный фонд с паспортом женщины и подать заявление на пенсию. Как вы при этом выглядите — неважно. Главное, юридически быть дамой. Пенсионный фонд не сможет отказать, на то нет законных оснований.

Интересно, что схема сработает и в случае с досрочной пенсией. При выполнении некоторых работ женщинам нужно меньше стажа, чтобы выйти на пенсию. Получается, что если мужчина работал на вредном/тяжелом производстве, а потом сменил пол, то он может выйти на пенсию раньше — например, через 15 лет, а не через 20.

Напомним, на данный момент известно, что мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60. Но! Если у женщины три ребенка, она сможет уйти на покой в 57 лет. Если четыре — в 56, а если пять — в 50. У мужчин такого права нет.

Но смена пола тут, к сожалению, не поможет. В законе четко написано «женщины, родившие детей», то есть женщиной нужно быть на момент деторождения. Если же многодетная мать решит поменять пол на мужской, то она тоже лишится всех пенсионных привилегий по одноименной причине — она уже не будет «женщиной, родившей детей». Ведь, несмотря на то, что она действительно родила детей, сменив пол, она перестает считаться женщиной в глазах государства.

Формально схема со сменой пола работает, но при наличии детей получить согласие комиссии на операцию практически невозможно. Помимо этого нужно учесть, что столь серьезное медицинское вмешательство в зрелом возрасте может негативно сказаться на здоровье и продолжительности жизни, к тому же это очень дорого. Но менять пол или нет — личное дело каждого. Обмануть государство получится, а вот остаться в выигрыше по деньгам — вряд ли.