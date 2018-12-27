Странные создания, которые действительно существуют

Ежедневно мы сталкиваемся с привычными животными и обычными явлениями, которые никого не удивляют. А как насчет того, чтобы увидеть что-то любопытное и небанальное? Природа создала такие причудливые организмы, что сложно даже вообразить, как они могли появиться.

1. Если, прогуливаясь по европейскому лесу, вы обнаружите нечто, похожее на испорченные мозги, не пугайтесь. Это всего лишь вид грибов Gyromitra esculenta.

2. Радужные эвкалипты невероятно красивы, ведь их кора имеет множество ярких оттенков. Кстати, растут они очень быстро, и в конце концов могут дорасти до 60 метров в высоту.

3. «Грязная молния» звучит не слишком красиво, зато само явление завораживает. «Грязная молния» образуется при извержении вулкана в облаке пепла, и её всполохи магически просвечивают сквозь толщу пыли.

4. Королевские антилопы растрогают даже самых стойких. Все дело в том, что эти малыши высотой примерно 25 сантиметров очень похожи на зайцев.

5. Рыбка фугу — любительница развлекаться под водой. Самцы тратят недели, чтобы создать на песке странные концентрические фигуры. Но если самка по достоинству оценит творчество, она отложит в центре фигуры яйца.

И еще о нескольких чудесах природы узнайте из ролика.