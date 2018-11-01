Студент выставил на аукцион свою кожу

Юрий Галактионов решил продать свою кожу на аукционе. На его теле десять автографов легендарных рок-звезд. Студент увековечил росписи при помощи татуировок.

vk.com/yura_galaktionov

Галактионов предполагает, что стартовая цена лота будет 100 тысяч долларов. Сейчас он обсуждает все нюансы с юристами и двумя коллекционерами. Торги будут открытыми, чтобы каждый желающий смог поучаствовать в аукционе. Сделка будет проходить за рубежом, так как в России собственную кожу продавать запрещено. Юрий рассчитывает, что окончательная стоимость лота будет намного выше стартовой цены.

"Когда я сделал свою первую татуировку в виде автографа, мы с моим мастером смеялись, что потом кожу можно будет продать, но это была просто шутка", — рассказал студент.

Все юридические тонкости будут решены не раньше, чем через полгода, но когда именно будет оформлена сделка с новым владельцем кожи — пока не известно.