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Студент выставил на аукцион свою кожу
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Студент выставил на аукцион свою кожу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Максим Воробьев
Юрий Галактионов решил продать свою кожу на аукционе. На его теле десять автографов легендарных рок-звезд. Студент увековечил росписи при помощи татуировок.
Юрий успел взять автографы у Стинга, Оззи Осборна, Мари Фредрикссон, Scorpions и Papa Roach.
vk.com/yura_galaktionov
Галактионов предполагает, что стартовая цена лота будет 100 тысяч долларов. Сейчас он обсуждает все нюансы с юристами и двумя коллекционерами. Торги будут открытыми, чтобы каждый желающий смог поучаствовать в аукционе. Сделка будет проходить за рубежом, так как в России собственную кожу продавать запрещено. Юрий рассчитывает, что окончательная стоимость лота будет намного выше стартовой цены.
"Когда я сделал свою первую татуировку в виде автографа, мы с моим мастером смеялись, что потом кожу можно будет продать, но это была просто шутка", — рассказал студент.
Все юридические тонкости будут решены не раньше, чем через полгода, но когда именно будет оформлена сделка с новым владельцем кожи — пока не известно.
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