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Девушки испортили картину Дали, пытаясь сделать селфи
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Девушки испортили картину Дали, пытаясь сделать селфи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В полицию Екатеринбурга подано заявление о порче картин великого художника.
Как пишет Комсомольская правда, одна из картин Сальвадора Дали пострадала в Екатеринбурге. Работа испанского живописца была выставлена в Международном центре искусств «Главный проспект».
Отмечается, что две девушки попытались сфотографироваться на выставке и при этом уронили две картины. Испугавшись, девушки тут же убежали.
Пострадала картина из серии «Капричос», созданной в 1977 году. Дали тогда вдохновился сатирической серией небольших картин другого испанского художника Франсиско Гойи и написал свою аналогичную серию.
Представленные на выставке картины — из частной коллекции, отмечают в галерее. После случившегося ее сотрудники подали заявление в полицию.
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