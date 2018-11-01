Девушки испортили картину Дали, пытаясь сделать селфи

В полицию Екатеринбурга подано заявление о порче картин великого художника.

Как пишет Комсомольская правда , одна из картин Сальвадора Дали пострадала в Екатеринбурге. Работа испанского живописца была выставлена в Международном центре искусств «Главный проспект».

Отмечается, что две девушки попытались сфотографироваться на выставке и при этом уронили две картины. Испугавшись, девушки тут же убежали.

Пострадала картина из серии «Капричос», созданной в 1977 году. Дали тогда вдохновился сатирической серией небольших картин другого испанского художника Франсиско Гойи и написал свою аналогичную серию.

Представленные на выставке картины — из частной коллекции, отмечают в галерее. После случившегося ее сотрудники подали заявление в полицию.