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Искусственный интеллект покажет призраков
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Искусственный интеллект покажет призраков 

Рамблер 48 минут назад
Фото: spirits.media.mit.edu
Американские студенты Массачусетского технологического института создали приложение, помогающее увидеть призраков и то, что скрыто от человеческого глаза.
Изобретение называется AI Spirits. С помощью искусственного интеллекта и нейросетей приложение распознает на ландшафте где будет находится силуэт. Результат получается очень красивым и сюрреалистичным. Нейросеть ставит прозрачные фигуры именно в тех местах, где мы ожидаем их увидеть.
Идея пришла в голову Зиву Эпштейну и Мэтту Грохому. Они разработали систему искусственного интеллекта, которая добавляет на фотографии фантом человека. Их вдохновил проект Deep Angel, который, наоборот, убирает людей с фотографий.
Эпштейн рассказывает, что они с напарником хотели достигнуть эффекта "зловещей долины". Так называется гипотеза, по которой объект, действующий или выглядящий как человек, пугает людей и вызывает неприязнь.
Также молодые ученые добавляют, что свои изобретением они хотят показать могущество искусственного интеллекта. По словам Зива и Мэтта, искусственный интеллект способен точно копировать сознание человека и показывать нам то, о чем мы даже не догадывались.
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