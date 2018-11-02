Искусственный интеллект покажет призраков

Американские студенты Массачусетского технологического института создали приложение, помогающее увидеть призраков и то, что скрыто от человеческого глаза.

Изобретение называется AI Spirits. С помощью искусственного интеллекта и нейросетей приложение распознает на ландшафте где будет находится силуэт. Результат получается очень красивым и сюрреалистичным. Нейросеть ставит прозрачные фигуры именно в тех местах, где мы ожидаем их увидеть.

Идея пришла в голову Зиву Эпштейну и Мэтту Грохому. Они разработали систему искусственного интеллекта, которая добавляет на фотографии фантом человека. Их вдохновил проект Deep Angel, который, наоборот, убирает людей с фотографий.

Эпштейн рассказывает, что они с напарником хотели достигнуть эффекта "зловещей долины". Так называется гипотеза, по которой объект, действующий или выглядящий как человек, пугает людей и вызывает неприязнь.

Также молодые ученые добавляют, что свои изобретением они хотят показать могущество искусственного интеллекта. По словам Зива и Мэтта, искусственный интеллект способен точно копировать сознание человека и показывать нам то, о чем мы даже не догадывались.