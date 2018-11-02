Секреты, которые казино тщательно скрывают

Кто-то обходит казино стороной, другие проводят там часы. Казино — это заведения, где людям предлагают в комфортной и приятной обстановке потратить деньги, и есть люди, которые охотно соглашаются на это. Впрочем, каждое казино имеет и собственные секреты, о которых предпочитает не рассказывать широкой публике.

1. Многие крупные казино умышленно распространяют в помещениях лёгкие ароматы, например, аромат морского бриза или кофе. Это стимулирует посетителей расслабляться и тратить деньги бесконтрольно.

2. Игроков, сорвавших крупный куш, проверяют по базе данных, где собраны данные о всех жуликах, когда-либо пытавшихся обмануть казино, и просматривать записи с камер наблюдения, чтобы убедиться, что выигрыш был честным.

3. Казино специально просят обменивать деньги на фишки. Делать ставки с помощью наличных для игроков сложнее. Цветные фишки кажутся куда менее ценным, чем хрустящие купюры, поэтому посетители охотно спускают их в игровых автоматах и за игорными столами.

4. Интерьер казино тщательно продумывается. Часто их строят в виде лабиринтов, чтобы, проходя по каждому закоулку, посетитель не мог отказаться лишний раз сыграть. Кроме того, в казино почти никогда не бывает окон, благодаря этому посетители теряют счёт времени.

О чём ещё молчат казино, пытаясь выманить у игроков деньги? Узнайте об этом из ролика.