Как выглядит дорогой и дешевый фотошоп

Девушка наняла трех ретушеров и сравнила результат

Канадский фотограф Ирен Рудник специализируется на съемке портретов. Девушка решила протестировать сервис, предоставляющий услуги ретушеров со всего мира. Из более чем шести тысяч мастеров Ирен выбрала троих: того, кто отредактирует снимок за $0,25, $5 и $10. Результаты, мягко говоря, поразили девушку.

Irene Rudnyk

Это фото — оригинальный снимок, который фотограф отправила ретушерам. Она просила сделать фото красочнее, а свет — теплее. Так же она подчеркнула, что ей хотелось бы, чтобы цвет волос стал немного рыжее, чем в реальности, а глаза чуть ярче. К тому же она добавила, что приветствует желание ретушера сделать кадр красивее.

Ретушь, которая обошлась Рудник в 25 центов, превратила лицо девушки с фото в карикатуру. Сама Ирен сочла, что после этого модель стала похожа на героиню из мультфильма "Шрек".

Irene Rudnyk

Ретушь, стоившая $5 оказалась значительно более приемлемой, однако лицо модели стало плоским, по мнению Ирен. Поставленная фотографом задача выполнена не была.

Irene Rudnyk

Самая дорогая ретушь, за которую Рудник заплатила $10, понравилась ей больше остальных, но идеальной ее назвать было сложно. Из-за перебора теплого света и рыжих тонов на фото, кожа модели стала неестественной.

Irene Rudnyk

Фотограф сделала вывод, что пользоваться подобными сервисами отныне больше никогда не будет, так как услуги ретушеров, которые представлены на сайте, не стоят своих денег.