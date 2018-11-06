Вещи, которые прежде мало кто видел

Мало найдётся людей, которые никогда бы не пробовали шоколад. А знаете ли вы, как он производится? Оказывается, процесс создания сладких плиток не так уж и сложен. Сначала очищенные от оболочки зёрна обжаривают при температуре 120-140 градусов, затем удаляют сухую шелуху, потом дробят зёрна до получения однородной массы. Эта масса — и есть основная составляющая шоколада. Туда могут добавить сахар, какао-масло, ароматизаторы, сухое молоко. Но, чтобы добиться однородной текстуры, полученный состав высушивают, а затем снова растапливают. И теперь, наконец, его разливают по формам.

Доводилось ли вам видеть, как замерзают на морозе мыльные пузыри? Вас когда-нибудь пугало падение пыльцы с огромного дерева? Когда можно увидеть радугу в виде окружности? Что будет со слезами, если космонавт расплачется в космическом корабле? Можно ли увидеть запуск ракеты с борта пассажирского лайнера? Как строят вышки линий электропередач в труднодоступных местах? Кто придумывает фейерверки? Можно ли увидеть обратную сторону Луны? Какое место указал китайским строителям дракон, чтобы они начали возводить Великую китайскую стену? Смотрите видео и узнайте ответы на эти вопросы.