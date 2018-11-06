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Самые странные планеты, о которых узнали недавно
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Самые странные планеты, о которых узнали недавно 

Рамблер 3 часа назад
В 2009 году в созвездии Змееносца учёные обнаружили новую планету, которую назвали GJ 1214 b. Она находится на расстоянии 40 световых лет от Земли и полностью покрыта водой, из которого лишь изредка выглядывают скалы. Атмосфера планеты состоит из пара. Но на GJ 1214 b колоссальная гравитация, поэтому вода на ней находится не в привычном нам состоянии, а в состоянии, именуемом лёд VII. Из-за этого жизнь на планете невозможна. Но GJ 1214 b — не единственная странная планета, обнаруженная астрономами.
На расстоянии 63 световых года в созвездии Лисички в 2005 году исследователи увидели красивую голубую планету HD 189733 A b. Но если Земле голубоватый цвет придают океаны и моря, то цвет HD 189733 A b обусловлен наличием на неё стекла. Кремниевые частицы, формирующиеся при высокой температуре и давлении, выпадают в виде осадков из атмосферы и покрывают поверхность осколками стекла. К тому же здесь дуют ветра со скоростью 2 км/ч, так что вряд ли кому-то захочется прогуляться по стеклянной «земле».
Смотрите ролик и узнайте, что космос полон загадочных планет, окутанных загадками.
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