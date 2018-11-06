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Найден паук с «собачьей» головой
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Найден паук с «собачьей головой» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: flickr.com/andreaskay
Учеными был найден один из древних видов пауков в тропическом лесу Эквадора. Он поразил всех формой своего туловища.
Этот паук не превышает размеров человеческого ногтя. Данный вид был обнаружен в 1959 немецким ученым Карлом Фридрихом Роуэром. На этот раз арахнолог Андреас Кей встретился с маленьким пауком в Амазонке. Его тельце напоминает голову собаки. Такой вид пауков называется Metagryne bicolumnata. Но далеко не все паукообразные такого же вида выглядят забавно, как этот паучок.
Андреас отмечает, что паук не страшен для человека и совершенно не ядовит. У него отсутствуют железы, вырабатывающие яд. Яркий окрас способен отпугивать недоброжелателей, которые могли бы на него поохотиться. Два нароста на задней части тела тоже нужны для самозащиты.
Также Кей рассказывает, что вид Metagryne bicolumnata существует 400 миллионов лет. Эти крохотные паучки предшественники динозавров. Сейчас их можно встретить довольно редко.
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