Ещё
В Израиле свершилось третье пророчество о конце света
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Израиле свершилось третье пророчество о конце света 

ProOren 5 часов назад
В начале ноября 2018 года паломники наблюдали, как из Стены Плача в Иерусалиме выползла змея, напугав сидящего рядом голубя. Верующие посчитали это событие предвестием конца света.
«Пока голубь чувствует себя в безопасности среди древних камней, евреям ничего не угрожает. Если же он покидает Храмовую гору, жди беды» — говорится в Торе (священной книге иудаистов).
Верующие отмечают, что это событие стало третьим пророчеством о конце света, воплотившемся в этом году. В октябре израильский фотограф заметил живую рыбу в Мёртвом море. Возвращение рыбы в море, где в принципе невозможна жизнь, также является предсказанием пророка Иезекилля. А ранее — в сентябре родился телёнок красного цвета, о котором упоминалось в Торе. Красная корова у евреем также является знамением о «конце времён».
Учёные считают, что есть девять глобальных рисков погибнуть гораздо реальнее и серьёзнее, чем пророчества. Ядерная война, биологическое и химическое оружие, изменения климата и нарушение экосистем, болезни и эпидемии, астероиды, массовые извержения вулканов и нарушение озонового слоя. Большинство из этого напрямую зависит от человека.
ProOren: последние новости
В Бузулуке 12-летний ребенок ушел в школу и не вернулся
Комментарии144
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые известные женщины-наемные убийцы в истории
Пенсионеры в татуировках: фото24
Американец — о различиях между США и Британией2
Находки археологов, способные переписать историю7
Какие сексуальные традиции в разных странах20
Видео
00:45
Кот взобрался на подиум во время модного показа
Безумный мир
00:57
Чему обучали женщин, которые работали в КГБ
Люди
01:17
Кто остался в выигрыше от развала СССР
Истории
11:23
Гиганты, которых нам посчастливилось не встретить
Безумный мир
04:50
Сможет ли человек «переселиться» в виртуальный мир
Безумный мир Люди
09:01
Зачем Ван Гог читал проповеди шахтерам
Люди Истории
14:50
Что известно о покорении Луны
Безумный мир
00:43
Невесты вступили в брак в горящих платьях
Безумный мир
01:41
В Израиле свершилось третье пророчество о конце света
Безумный мир
15:13
Как жили подпольные миллионеры СССР
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение