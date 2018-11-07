В Израиле свершилось третье пророчество о конце света

В начале ноября 2018 года паломники наблюдали, как из Стены Плача в Иерусалиме выползла змея, напугав сидящего рядом голубя. Верующие посчитали это событие предвестием конца света.

«Пока голубь чувствует себя в безопасности среди древних камней, евреям ничего не угрожает. Если же он покидает Храмовую гору, жди беды» — говорится в Торе (священной книге иудаистов).

Верующие отмечают, что это событие стало третьим пророчеством о конце света, воплотившемся в этом году. В октябре израильский фотограф заметил живую рыбу в Мёртвом море. Возвращение рыбы в море, где в принципе невозможна жизнь, также является предсказанием пророка Иезекилля. А ранее — в сентябре родился телёнок красного цвета, о котором упоминалось в Торе. Красная корова у евреем также является знамением о «конце времён».

Учёные считают, что есть девять глобальных рисков погибнуть гораздо реальнее и серьёзнее, чем пророчества. Ядерная война, биологическое и химическое оружие, изменения климата и нарушение экосистем, болезни и эпидемии, астероиды, массовые извержения вулканов и нарушение озонового слоя. Большинство из этого напрямую зависит от человека.