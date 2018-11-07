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Гиганты, которых нам посчастливилось не встретить
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Гиганты, которых нам посчастливилось не встретить 

Рамблер 4 часа назад
В древности Землю населяли динозавры и другие гиганты. Есть люди, которые мечтают встретиться с ними, но в реальности вряд ли знакомство с доисторическим монстрами кого-нибудь обрадует, ведь они были не только по-настоящему страшными, но и весьма агрессивными.
1. Платибелодон. Огромные платибелодоны имели 4 бивня и отчасти походили на слонов, но вырастали до 3 метров в высоту и до 6 в длину. К счастью, животные питались исключительно растительной пищей, но запросто могли затоптать более мелких обителей саванн и лесов.
2. Пульмоноскорпион. Даже если вы не испытываете страха перед пауками, это чудовище точно напугает вас. Скорпион длиной 70 сантиметров обладал внушительными клешнями и ядовитым жалом. Учёные пока не пришли к единому мнению относительно вкусовых предпочтений пульмоноскорпионов, но, скорее всего, они питались другими членистоногими и небольшими млекопитающими.
3. Гигантопитек. Этот примат значительно превосходил потомков по размерам. На основе найденных останков учёные предположили, что гигантопитеки имели рост 3 метра и вес до 540 килограммов. Есть мнение, что эти приматы отдавали предпочтение бамбуку, но некоторые учёные придерживаются версии о всеядности гигантопитеков.
О других древних животных, которые, к счастью, давно вымерли, рассказывает видео.
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