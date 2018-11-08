Девушка отомстила нерадивой арендодательнице

Как девушка поставила на место нерадивую арендодательницу

В Сети обсуждают историю о том, как девушка дала отпор неприятной арендодательнице. Пользовательница развлекательного портала Reddit под ником Lord_Smalldemort поделилась рассказом из своей жизни. Эта история началась много лет назад и подошла к логическому завершению лишь недавно.

Девушка искала съемное жилье. Важно, что у нее была собака, что существенно осложняло поиск. В итоге девушка так отчаялась, что согласилась на не самый привлекательный вариант. Владелицей жилья была престарелая женщина с пакостным характером.

По рассказам героини, девушка постоянно оказывалась втянутой в ненужные разговоры и события. Хозяйка позволяла себе вольности в отношении Lord_Smalldemort, а также вела себя крайне агрессивно. Спустя год девушка сдалась и решилась на очередной переезд.

Возвращать залог хозяйка не собиралась. Более того, она потребовала с девушки деньги за то время, в которое она вообще не жила в квартире. Когда та отказалась, то женщина пустилась во все тяжкие. Пенсионерка строила козни, позвонив работодателю девушки. Она распустила слухи о том, что та якобы прогуливает работу, а в полицию написала заявление о том, что девушка хранит в доме наркотики. Ничего из сказанного не было правдой, но Lord_Smalldemort пришлось преодолеть немало судебных тяжб, чтобы восстановить справедливость.

Тогда разъяренная девушка решилась на изощренную месть. Она использовала против пенсионерки историю, которую та рассказала ей на заре их знакомства. Женщина устроилась на новую должность, но, проработав всего день, ушла на больничный, сказавшись больной. Виной тому якобы стал неправильно установленный пандус, из-за которого та получила трамву. Работодатель четыре года выплачивал ей компенсацию, но социальные службы уже давно подозревали, что женщина их обманывает. Доказательств этого, тем не менее, не было. Но Lord_Smalldemort направила видео, где старушка чинит сарай без всякой помощи и пребывает явно в прекрасном самочувствии. На женщину подали в суд за мошенничество, а девушка все же съехала от беспокойной пенсионерки.

По словам героини истории, она мечтает, что старушка будет вынуждена продать дом, чтобы расплатиться с долгами. Пользователи поддержали ее и сошлись во мнении, что пакостные поступки также возвращаются сторицей, что и произошло с женщиной.