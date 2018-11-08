Женщина 20 лет сидит по шею в воде с утра до вечера

Женщина сидит по шею в воде от рассвета до заката

В индийском штате Западная Бенгалия женщина по имени Патаруни Гош вот уже 20 лет вынуждена проводить по шею в воде.

С первыми лучами солнца она выходит из дома и направляется к озеру, в котором проводит 12-14 часов до заката. После захода солнца она занимается домашними делами, как и все обычные люди, и ложиться спать, чтобы утром проснуться и вновь спрятаться в озере.

Патурани также почти отказалась от еды, она ест в основном рис всего несколько раз в месяц. Кстати, пищу она принимает, не выходя из воды. К ней часто приходят односельчане, так что в воде ей сидеть совсем не скучно.

У женщины 20 лет назад развилось кожное заболевание, ее кожа воспаляется и болит, ситуация ухудшается на солнце. Вода стала ее спасением, она охлаждает кожу и снимает болевой синдром. Сейчас Патурани 65. Обратиться к врачу она не может, для этого нужны деньги, которых у нее нет. Остается загадкой, как за все это время она ухитрилась, не заразиться паразитами, находясь так долго в воде каждый день.